Cristiano Giuntoli, appena sbarcato alla Juventus, deve sistemare il centrocampo bianconero. Nei giorni scorsi, secondo La Repubblica, il dirigente bianconero ha effettuato un sondaggio per Teun Koopmeiners. L'Atalanta però lo valuta 40 milioni e ha avviato i contatti per il rinnovo. In lista per la mediana resta anche Sergej Milinkovic-Savic.