Più passano le ore e più si entra nella fase della trattativa che potrebbe portare Cristiano Ronaldo a indossare la maglia della Juventus. Quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva, con la giunta direttiva del Real Madrid che affronterà la questione legata al futuro dell'asso portoghese, in virtù anche dell'incontro che si terrà tra l'agente Jorge Mendes e il presidente dei blancos Florentino Perez. Un affare che procede a piccoli passi e che viene condito da curiosi retroscena, come rivelato da La Gazzetta dello Sport e La Stampa.



CIAO, SONO MAX - Nei giorni scorsi infatti, ci sarebbe stata una prima presa di contatto tra l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo. In occasione del "blitz" del tecnico a Milano per fare il punto sul mercato con Marotta e Paratici prima dell'inizio del ritiro, il tecnico livornese ha avuto la possibilità di scambiare due chiacchiere al telefono con CR7, all'insegna della cordialità. In questo scenario di cauto ottimismo misto alla fibrillazione per il possibile sbarco nel campionato italiano di uno dei giocatori più importanti al mondo, la Juve attende buone nuove da Madrid senza forzare la mano e affidando tutta l'opera diplomatica a Mendes.



TUTTO FERMO - Al momento, in attesa che i bianconeri presentino una prima offerta ufficiale, le posizioni rimangono invariate, col procuratore di Ronaldo che lavora per portarlo via per 100 milioni di euro e Florentino Perez che, in assenza di una presa di posizione pubblica del suo campione, appare orientato a chiederne dai 120 ai 150.