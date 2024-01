Juve, sorpasso sull'Inter per Djalo? La situazione

La Juventus tanta il sorpasso sull'Inter per Tiago Djaló. Lo riferisce Sky Sport, confermando che il club bianconero ha un interesse reale e concreto per il centrale portoghese, corteggiato dai nerazzurri in vista di giugno (quando sarà svincolato dal Lille).