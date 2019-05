Juventus-Atalanta sarà l'occasione, per i tifosi bianconeri, per dire addio a Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli e festeggiare l'ottavo scudetto consecutivo. In tribuna all'Allianz Stadium, però, ci sarà anche un ospite speciale: Aaron Ramsey, primo rinforzo per la Juve 2019/20. Già da ieri il centrocampista gallese è arrivato a Torino e questa sera è atteso sugli spalti dello Stadium per vedere da vicino quelli che saranno i suoi prossimi compagni di squadra e festeggiare, insieme a tutto il popolo bianconero.