L'infortunio alla coscia di Cristiano Ronaldo continua a preoccupare i tifosi della Juventus che chiedono certezze su i tempi di recupero. Uno stop inatteso che dopo i primi esami effettuati in Portogallo avrebbe dovuto essere ulteriormente approfondito con nuovi esami al JMedical a Torino. Avrebbe dovuto, il condizionale è d'obbligo perchè l'asso portoghese ieri non si è presentato alla Continassa.



LA JUVE NON SAPEVA - Ronaldo si è infatti fermato a Barcellona, come annunciato da Radio Catalunya, per ottemperare ad impegni commerciali con alcuni sponsor. Tutto normale? Sì se non fosse che, come riporta il Corriere della Sera, la Juventus non ne sapeva nulla e aveva già preallerato tutto lo staff medico per visite che, alla fine, non sono state fatte.