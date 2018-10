Sospiro di sollievo da parte della Juve per quanto concerne le condizioni di Paulo Dybala: l'attaccante argentino ha infatti recuperato dalla botta al ginocchio rimediata con la maglia della nazionale e oggi si è regolarmente allenato alla Continassa. Dybala sarà a disposizione di Allegri per il match tra Juventus e Genoa, anche se dovrebbe comunque partire dalla panchina.



ECCO CHI GIOCA CONTRO IL GENOA - La sensazione infatti è che Allegri risparmierà Dybala in vista della delicata trasferta di Manchester schierando dal 1' Cristiano Ronaldo, Mandzukic e probabilmente il recuperato Douglas Costa, dato che tutti e tre non hanno giocato con le rispettive nazionali e sono rimasti due settimane ad allenarsi a Torino. Oltre a Dybala sono rientrati anche Bentancur e Cuadrado, ma quest'ultimo si è limitato a un semplice lavoro atletico e dunque difficilmente partirà dall'inizio contro il Genoa.