La Juventus ha pubblicato il report dell'allenamento odierno con l'aggiornamento delle condizioni di Miralem Pjanic. Il centrocampista era uscito infortunato nel secondo tempo della sfida pareggiata contro il Lecce per un problema alla coscia destra, ma gli accertamenti a cui si è sottoposto in mattinata hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a Sarri e ai tifosi bianconeri perché hanno escluso lesioni.



ECCO IL COMUNICATO

Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al JMedical non hanno evidenziato lesioni muscolari per Pjanic che già oggi ha svolto un lavoro personalizzato in palestra.