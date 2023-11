Pierre Emile Hojbjerg del Tottenham, Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, Kalvin Phillips del Manchester City e Lazar Samardzic dell'Udinese. Sono queste le tre alternative che la Juventus continua a perseguire per il colpo a centrocampo in vista di gennaio e questa settimana secondo la Gazzetta sarà caldissima per gli sviluppi dei contatti per questi potenziali colpi.