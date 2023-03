Che lafosseera cosa nota fin da dicembre. Sono fresche di, in merito a questa indagine Uefa, note pubblicate"In data 1° dicembre 2022, l’UEFA Control Financial Control Body, facendo seguito alle asserite violazioni finanziarie che sono state recentemente rese pubbliche a seguito dei procedimenti avviati dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino, ha avviato un procedimento volto alla verifica del rispetto delle UEFA Club Licensing andRegulations – Edizione 2018. La Società presterà la massima cooperazione alla UEFA nel contesto del procedimento e fornirà ogni informazione e dato utile volto a". E ancora: "In data 9 dicembre 2022 il membro relatore nominato dal CFCB ha chiesto alla Società di presentare entro il 20 gennaio 2023 determinati documenti attinenti: i) il procedimento presentato dalla Procura della Repubblica di Torino, ii) la decisione della Consob emessa nell’ambito del Procedimento 154-ter, e iii) eventuali documenti integrativi e osservazioni che la Società ritenesse utile presentare".in seguito all'inchiesta della Procura di Torino sul caso