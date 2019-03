Il pubblico dell’Allianz Stadium non ha gradito affatto il primo tempo della Juve contro l’Empoli. Nonostante il vantaggio sul Napoli di 15 punti in classifica e la doppia sfida di Champions League contro l’Ajax in programma per i quarti di finale (10 e 16 aprile), la squadra di Allegri è stata fischiata al termine dei primi 45’. I tifosi bianconeri non hanno risparmiato i giocatori scesi in campo e Allegri per un primo tempo a dir poco sottotono. Dopo i fischi, la Curva Sud della Juve ha intonato il coro: "Più rispetto per noi”. Il resto dello Stadium ha risposto con fischi e cori di sostegno per la squadra.