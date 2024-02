Juve, Soulé all'ultima da avversario? Il piano per il futuro

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quella di oggi, domenica 25 febbraio 2024 sarà l'ultima parttia da avversario delladiLa risposta è sì se si pensa all'attaccante argentino con la maglia del Frosinone, ma non è detto che possa essere così anche per la prossima stagione. Il club bianconero ha infatti un piano ben definito per lui.Sia chiaro il classe 2003 i colpi li ha sempre avuti e, per questo, la società ha optato in questa stagione per un prestito in un club che giocasse in Serie A per maturare e avere una bella e importante vetrina. A Frosinone con Di Francesco l'ex-Velez è però letteralmente esploso arrivando in doppia cifra di gol a cui ha aggiunto 2 assist in 26 partite.A fine stagione tornerà a Torino con un piano ben preciso già tracciato per lui. Il suo contratto è in scadenza 30 giugno 2026 ePerché di fatto il prossimo anno si entrerebbe nell'ultimo economicamente vantaggioso per un'eventuale cessione.Già, venderlo, perché la Juventus che riporterà Soulé in bianconero ascolterà, come già fatto a gennaio del resto, le offerte che arriveranno per lui. Il bilancio necessita di cessioni che generino valore, plusvalenze pulite ovviamente, e l'argentino essendo arrivato a cifre contenute, potrebbe rappresentare un'occasione unica.già vicine alle proposte arrivate a gennaio da Bournemouth e Al Ittihad. Offerte respinte al mittente anche dal giocatore cheIl futuro, insomma, è ancora tutto da scrivere.