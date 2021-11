Matìas Soulé Malvano, nato a Mar de la Plata il 15 aprile 2003, 18 anni, è l'ultima scommessa del ct dell'Argentina Lionel Scaloni che lo ha inserito nell'elenco dei suoi convocati per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Uruguay e Brasile. È così che il talento della Juventus che quest'anno si sta alternando fra Under 23 e Primavera, che in Serie A non ha ancora neanche un minuto all'attivo, si ritrova a coronare un sogno che aveva fin da bambino e che lo vedrà condividere lo spogliatoio con Messi e Dybala, due dei suoi più grandi esempi.

aveva annunciato la notizia: "L’Under 23 è in filiera con la prima squadra e sta dando i suoi frutti: Fagioli, Frabotta e Dragusin sono in prestito per tornare poi alla Juve, anche la convocazione di Soulé con la Nazionale argentina è un altro esempio". Una conferma del fatto che il club conta molto sulla sua crescita e che, non a caso, arriva in una stagione iniziata con la scelta della Juventus di rinnovargli il contratto,La Juventus aveva battutodi club importanti come il Barcellona e il Manchester City quando. Da allora la sua crescita è stata in realtà lenta e non esplosiva come questa convocazione potrebbe far pensare. Il talento c'è sempre stato, per colui che in tanto hanno ribattezzato comema è mancato molto l'impatto strabordante nel passaggio fra Under 17, Under 19 e Juve Under 23. Talento che lentamente sta però emergendo e che, dopo i 5 gol e 5 assist nelle 30 partite della passata stagione,Ciò che colpisce, inevitabilmente, è però. Il ct argentino sta provando a ripercorrere le orme di Roberto Mancini che all'epoca convocò unancora sconosciuto ai più e da poco venduto dall'Inter alla Roma nell'affare Nainggolan.(insieme a Soulé sono altri 7 i giovanissimi convocati per questo ritiro) eche sì lo ha fatto giocare spesso in prima squadra nelle amichevoli di questa stagione, ma che ancora non ha trovato la forza di lanciarlo in gare ufficiali nella sua nuova Juve. E chissà che realizzando il suo sogno di vestire la maglia albiceleste con Dybala e Messi, Soulé non esploda definitvamente, trovando in Argentina quella maturazione finale che la Juve spera di avere in tempi rapidi.