Prima Enzo Barrenechea, adesso Kaio Jorge e Matias Soulé: il Frosinone fa incetta di giovani dalla Juventus per consegnare ad Eusebio Di Francesco una rosa all'altezza della categoria e cercare di centrare una salvezza storica. I due giocatori, che si trasferiscono fisicamente oggi in Ciociaria, hanno scelto di giocare in gialloblù nonostante su di loro ci fosse, come ammesso dallo stesso presidente Stirpe.



DOPPIO PRESTITO - Era attesa una conferma definitiva da parte dei due, conferma che è arrivata dopo il raggiungimento dell'accordo con la Juve. Kaio aveva anche un interessamento da parte dell'Udinese e ha avuto bisogno di riflessioni ulteriori, ma tutti i dubbi sembrano sciolti. Per entrambi, come del resto per Barrenechea, si tratterà di prestito secco con rientro a Torino al termine della stagione 2023-2024, auguratamente per i tre e per il Frosinone con una salvezza in più nel curriculum.