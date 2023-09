Sta sorprendendo, ma fino a un certo punto: Matias Soulé è pronto a prendersi la Juventus. O meglio: a riprendersela. L'argentino è di fatto di proprietà bianconera e questo primo approccio con l'avventura (in prestito) al Frosinone sta facendo ben sperare. Praticamente tutti.



Dall'allenatore Allegri a Giuntoli, passando per lo stesso giocatore: l'obiettivo è arrivare ad altezza Juve già a fine stagione, così da immaginarsi con continuità a Torino, dove vorrebbe tornare quanto prima. Soulé l'ha infatti rivelato anche al termine del match tra i laziali e la Fiorentina, partita in cui è andato in gol, siglando l'1-1 finale.



"Desidero tornare alla Juve, ma devo ringraziare tutti qua per la fiducia - ha detto -. Vorrei avere più spazio in futuro e magari anche la nazionale maggiore dell'Argentina".