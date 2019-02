Idee da ultime ore di mercato, nome appuntato in lista. Perché come vi abbiamo raccontato, nei giorni finali di gennaio sono stati proposti non solo difensori ma anche centrocampisti alla Juventus: tra le opportunità anche un talento che il ds Fabio Paratici conosce bene, si chiama Boubakary Soumaré, classe '99 e nel giro delle Under francesi, gioca nel Lille con prospettive interessanti per la Ligue1. La Juve lo ha fatto seguire in tempi non sospetti, così a fine mercato è stato offerto per la mediana di Allegri.



LISTA DEL FUTURO - Fisicità e visione di gioco, Soumaré promette molto bene ma la Juventus ha scelto di prendere tempo. 'No, grazie' da Paratici perché si è scelto di non intervenire a centrocampo come negli altri ruoli, nonostante il centrocampista fosse stato proposto a prezzo di saldo vista la necessità di incassare da parte del Lille. Nulla di fatto per adesso, ma un centrocampista di prospettiva che la Juve continua a tenere monitorato per il futuro di una mediana da rinnovare anche con nuovi talenti. Soumaré si proponeva, aveva sondato il terreno pure il Watford per un approdo in Premier League. E i bianconeri lo terranno d'occhio...