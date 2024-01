Juve: sovraccarico al flessore per Rabiot, Chiesa ancora a parte. Rientra Alex Sandro

L'allenamento della Juventus di oggi ha portato una serie di sviluppi in merito alle condizioni fisiche di alcuni giocatori bianconeri, fornendo ad Allegri e alla squadra un quadro certamente più chiaro sullo stato attuale del gruppo.



IL REPORT - La sessione mattutina si è svolta con il solito iter: chi ha giocato nell'ultima partita è stato impegnato in un programma mirato di scarico, che includeva attività in piscina e allenamento in palestra, mentre gli altri sono stati coinvolti in esercitazioni con alcuni giovani della formazione Next Gen. Previsto per domani mattina il prossimo allenamento.



Questi i casi in particolare:



Adrien Rabiot: sovraccarico flessore coscia destra, sarà a riposo nella gara di giovedì col Frosinone.



Federico Chiesa: ginocchio sgonfio, ancora lavoro a parte. Da valutare per giovedì.



Andrea Cambiaso: sta smaltendo influenza, ha lavorato dentro e non fuori con la squadra. Da valutare per giovedì.



Alex Sandro: allenamento completo con la squadra, ok per giovedì.



Moise Kean e Mattia De Sciglio: proseguono lavori personalizzati.