Questa volta la Juve di Coppa Italia non fa scherzi. Con la Spal è poco più che una sgambata, con Kulusevski in grande spolvero, i baby lanciano segnali incoraggianti e i titolari che affrontano seriamente l'impegno. Queste le pagelle di Calciomercato.com.festeggia il compleanno numero 43 indossando la fascia di capitano a distanza di quasi tre anni dall'ultima volta. Serata tranquilla, in ogni caso.la maglia da titolare è un altro indizio che conduce all'imminente rinnovo nonostante la corte serrata di Lipsia, Tottenham e Newcastle. Su di lui, la Juve ci crede. Non è un terzinoprove di futuro al fianco di De Ligt, sempre che non si faccia prendere la mano dalla voglia di tutto e subito. In campo, dominante (38' st: completamente recuperato, bella notizia per Pirlorivede il campo dopo la notte da incubo di San Siro, fa il suo e trova anche il primo gol in bianconero. E che gol. (20' stla buona notizia è che è guarito, ora avrà bisogno di tornare in condizione): dirottato a destra nel gioco di pedine per riempire lo scacchiere, potrebbe avere più motivazioni di altri per incidere invece trotterella pure lui. (1' stcresciuto nella Spal, gioca da ex un secondo tempo di sostanza): occhi addosso per la sua prima volta nella Juve dei grandi, connette sempre i piedi con il cervello, potenzialmente un giocatore importante, un giocatore vero (42' stsi procura il rigore, anche a minimo scarto può dominare a centrocampo in una notte così.: deve riprendere il ritmo e riguadagnarsi la fiducia di Pirlo, affronta sul serio questo impegnofa quello che vuole là davanti, per quello poteva incidere anche di più ma la sua è una prova positiva.trova subito il gol su rigore, la sua stagione riprenderà realmente contro la Sampdoria (20' stentra con voglia, regala l'assist a Kulusevski e firma il 4-0).All.: stavolta nessuno scherzo, basta una Juve sperimentale per volare in semifinale di Coppa Italia. Bello il lavoro coi giovani.incolpevole sui golè il più giovane ma anche il meno peggio là dietro.: suo il fallo da rigore su Rabiot, così la partita dura una decina di minuti appena. (1' st'dovrebbe registrare la difesa, lo fa solo in parte)non prende mai Kulusevski. (1' st: prova a resistere contro Kulusevski)bel duello con Frabottaesperienza al servizio della squadra (42' st: nel traffico si perde. (21' sttiene la posizione): ha fisico ma non sa come approfittarne in questo casocorre tanto, spesso a vuotoalla fine è lui l'unico a rendersi pericoloso. (21' stpoco da fare tra De Ligt e Demiral)All.: il campionato è troppo importante, ma un quarto di finale di Coppa Italia era occasione unica e forse irripetibile. In pratica per la Spal è stato un allenamento come per la Juve.