Mercoledì sera la Juventus sarà impegnata in Coppa Italia, nei quarti di finale contro la Spal. Per l'occasione, Pirlo pensa a dei cambi di formazione. Come ipotizza Tuttosport, in difesa si potrebbe rivedere Radu Dragusin, ormai aggregato alla prima squadra. Tra gli altri, ci potrebbe essere spazio, magari a partita in corso, per Fagioli a centrocampo e Di Pardo sul laterale destro. Non è escluso, però, che Pirlo possa decidere di aggregare altri giovani dalla primavera: sabato pomeriggio era presente a Vinovo ad osservare da vicino l'Under 19 bianconera.