“La Juventus è imbottita di, non può non essere favorita. Certi investimenti si ripagano giocando. Non c’è quarto posto che li soddisfi”. Queste erano state le parole scelte da Lucianoper presentarecontro dei bianconeri quantomai inermi davanti al calcio spettacolo mostrato da Osimhen e compagni. Una provocazione che ha colpito ancora più nel segno dopo 90’ dominati dagli azzurri che. Con uno scudetto diventato sempre più una chimera e nell’anno della più cocente eliminazione dalla Champions League, arrivata già ai gironi,- La nuova società nata dalle ceneri di quella lasciata in fretta e furia da Agnelli e Nedved, complici le indagini e i processi in corso a carico della Juve, deve necessariamentepartendo proprio da quegli investimenti citati da Spalletti che non si sono tramutati in risultati soddisfacenti sul campo.Il serbo ieri non era a lottare insieme ai suoi, come spesso gli è accaduto in questa sfortunata prima parte di stagione. Guai fisici lo tengono ai box da prima del Mondiale:ma la pubalgia è una spada di Damocle sulla sua testa che sta spingendo anche la Juve a. Insomma, dovesse arrivare un’offerta degna dell’investimento fatto per portarlo in bianconero, Vlahovic potrebbe fare di nuovo le valigie.- Ma sono tanti gli acquisti juventini che stanno deludendo. Il primo, e uno dei più recenti, è quello di. Il brasiliano è, beffata in estate da Cherubini, che se l’è aggiudicato per. La prestazione al Maradona però ha fatto rimpiangere i tempi della, quel trio composto dai, foriero di tanti scudetti e mai rimpiazzato a dovere. in estate è arrivato anche: il serbo è sempre presente, da titolare o subentrante, ma il suo contributo in zona gol è ancora poco impattante sulle sorti della squadra. In quest’annata sono poi arrivate anche le ultime ‘rate’ degli acquisti di, due dei perni su cui s’incentrerà la prossima Juve. Un esborso su di loro chee che li mette nella scomoda posizione di assumersi sempre più responsabilità nella creazione di un nuovo ciclo juventino. A fronte delle cessioni remunerative delle ultime sessioni (, solo per citare le ultime a bilancio), i bianconeri hanno speso e tanto per giocatori che hanno e hanno avuto un ruolo marginale nello scacchiere di Allegri. Basti pensare ai, in uscita oppure già accasatisi altrove.- Certo non tutte le operazioni della Juve risultano sconfessate dal campo.piazzato dalla dirigenza bianconera. Che però è ricascata nella trappola deidi indubbio valore ma che spesso zavorrano le società in cui arrivano a causa del loro lauto ingaggio. Solo nell’ultima sessione sono arrivati: la somma dei loro tre stipendi raggiunge la pesante, un salasso per le casse della Juve che proprio per questioni di ingaggio aveva fatto partire quelche tanto bene sta facendo con la Roma. La batosta con il Napoli impone dunque riflessioni a partire dalla prossima campagna estiva e,. Nell’estate in cui si sono disfatti deidi Mertens, Insigne, Ruiz e Koulibaly, quest’ultimi due pagati a peso d’oro da Chelsea e Psg,. Napoli batte Juve insomma sia in campo che fuori.