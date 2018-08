Secondo Il Messaggero, Milinkovic-Savic sarebbe irritato per come sono girate le cose questa estate. Il talento serbo​, infatti, sperava che quella appena conclusa sarebbe stata la giusta finestra di mercato per arrivare in un top club. Così non è stato ma la Juve continua ad osservarlo. L'impressione è che l'appuntamento con una squadra top sia solo rimandato. Sul centrocampista della Lazio c'è anche il forte interesse del Milan oltre a quello del Real Madrid che ha visto rifiutata un'offerta da ben 95 milioni di euro.