sfortunato e infortunato, fa tutto da solo su un corner maledetto. Perde palla e poi si fa male alla caviglia (pt 43'l'importanza di avere un secondo portiere che sarebbe titolare in molte altre squadre, ancora imbattuto in questo campionato).gioca sempre, questa volta appare un po' in affanno.debutto per lui in serie A, la storia meravigliosa era stata già coronata con la maglia azzurra. Tiene botta con personalità.: comanda la difesa, fisicità strabordante ma anche molto di più (39' st).: non sempre precisissimo, resta un giocatore di cui Allegri si fida ciecamente.mediano sembra rendere meglio che da semplice vertice basso.altra prova solida da mediano puro, così è tutta un'altra storia.: serbatoio in riserva, non crea pericoli (10' stprove generali, quando tocca la palla si vede la differenza dagli altri).trequartista, meno brillante che con la Roma ma pur sempre una nota positiva per questa Juve. E quando dovrebbe essere senza benzina, trova lo spunto che vale l'assist per il 2-0.occasione sprecata, beccato da qualche fischio al momento del cambio prende subito la via degli spogliatoi. Così non va (10' st: entra bene in partita).: chiamatelo specialista, ha rotto con la Roma un digiuno su punizione che per la Juve durava da più di due anni e si ripete già con lo Spezia. I palloni giocabili restano pochi, lui rimane comunque letale (39' stna palla, un gol. Anche lui è uno specialista, come dodicesimo uomo).All.servivano i tre punti e i tre punti arrivano. Non mancano i momenti di tensione, come il giallo ottenuto a tempo scaduto.stilisticamente non perfetto ma spesso efficace.dalla sua parte si passa troppo facilmente.non è facile affrontare Vlahovic, risponde colpo su colpo.: il migliore là dietro, sa essere un muro.corre tanto e non molla mai.finché ne ha, fornisce il suo contributo (15' sttroppo leggero).combatte e prova pure a far ripartire l'azione.meno lucido di altre volte, finisce per inseguire spesso gli avversari (27' st: spezzone d'esperienza).limita Cuadrado e Danilo.: torna punta, si vede solo in occasione del gol annullato (15' st: non fa meglio di Gyasi).stritolato nella morsa Gatti-Bremer.All.: lo Spezia non regala nulla, ma sotto di un gol dopo pochi minuti non prova nemmeno a riprenderla.