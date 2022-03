La Juventus riceve lo Spezia nel positcipo delle 18 della domenica della 28esima giornata di Serie A, la 9a del girone di ritorno. Con la vittoria in extremis nella semifinale di andata di Coppa Italia, non si è fermato il momento magico dei bianconeri di Massimiliano Allegri che, nonostante le porte girevoli dell'infermeria (di nuovo out Bonucci, recuperato Dybala) prosegue nella sua marcia fatta di risultati utili consecutivi e ha la chance di accorciare ulteriormente e rientrare nella lotta scudetto. Più complicata la situazione dello Spezia di Thiago Motta che sembra essersi fermata nelle ultime 4 giornate (1 solo punto) ed è ripiombata a portata della zona retrocessione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juventus-Spezia, calcio d'inizio sabato ore 18 all'Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobile e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, De Sciglio; Rabiot, Arthur, Locatelli; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta.