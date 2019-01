La Juventus è convinta che per Leonardo Spinazzola la soluzione migliore sia quella di un prestito fino a giugno, che gli consenta di giocare da titolare e accumulare minuti importanti. Come scrive Tuttosport, l'esterno (che piace al Bologna) preferirebbe invece giocarsi le proprie chance in bianconero visto che per arrivare dov'è ha superato una lunga gavetta in giro per l'Italia.