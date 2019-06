Il Bologna è al lavoro per blindare Orsolini con un nuovo contratto fino al 2023 a da un milione di euro a stagione. Secondo il Corriere dello Sport Bigon richiede il terzino sinistro Spinazzola alla Juventus. Per la difesa spunta il brasiliano Verissimo del Santos. In attacco si fanno i nomi di Inglese (Napoli), Zaza (Torino) e Cutrone (Milan).