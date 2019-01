La Juventus è pronta all'esordio in questo 2019 nella serata di sabato, per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Partita importante, per dare la caccia alla quinta coppa nazionale consecutiva, ma in particolare in vista della Supercoppa Italia del prossimo 16 gennaio contro il Milan. Ancora difficile immaginare una probabile formazione per la sfida ai felsinei, ma Massimiliano Allegri è pronto a qualche sorpresa. Tra i pali scalpita Mattia Perin, mentre a sinistra può fare il proprio esordio ufficiale Leonardo Spinazzola, seguito dallo stesso Bologna sul mercato. Sami Khedira sarà titolare a centrocampo, mentre in attacco dovrebbe esserci Cristiano Ronaldo.