Rientrato alla Juve dal prestito al Liverpool dove in realtà ha giocato poco e niente, Arthur Melo si sta guardando intorno per cercare una nuova soluzione. Dopo due stagioni e poco più di 60 partite la sua avventura in bianconero può essere arrivata ai titoli di coda nonostante il contratto fino al 2025. Arrivato nell'estate 2020 dal Barcellona nello scambio con Pjanic, il classe '96 è fuori dai piani della Juventus che sta lavorando alla cessione.



IDEA FIORENTINA - Nei giorni scorsi l’agente del giocatore ha avuto qualche contatto con la Fiorentina per capire se ci sono margini per una trattativa. L’operazione non è semplice, Arthur ha un ingaggio di 5,5/6 milioni più bonus facili con i quali arriva quasi a 9; se dovesse decollare l’ipotesi Fiorentina gli verrebbe chiesto di rinunciare a parte dell’ingaggio e una percentuale potrebbe pagarla la Juve.



LA PISTA PREMIER LEAGUE - In alternativa si sta continuando a sondare la pista Premier League, dove ci sarebbe più apertura a pagare tutto lo stipendio. Da quelle parti la Juve è in contatto con il West Ham per l'affare Zakaria, Arthur è stato accostato ad Aston Villa e Wolverhampton. Il brasiliano si sente migliorato rispetto a quando era al Barcellona, e per questo al momento non vuole ancora prendere in considerazione eventuali proposte dall'Arabia Saudita. Arthur vuole rimanere ad alti livelli ma è fuori dal progetto Juve, spunta l'ipotesi Fiorentina.