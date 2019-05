Secondo Sportitalia, Max Allegri già dalla scorsa estate non voleva Joao Cancelo. L'allenatore della Juventus infatti preferiva un terzino più difensivo; il portoghese è arrivato in bianconero perché inserito dall'agente Jorge Mendes nel 'pacchetto Cristiano Ronaldo', essendo un buon terzino la Juve ha così avallato il suo acquisto. Ma ora Allegri non lo vuole più...