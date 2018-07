Altre novità su Cristiano Ronaldo e la Juventus. Secondo Sport Mediaset, l'attaccante portoghese ha una clausola da 1 miliardo di euro ma Mendes ne avrebbe fatta inserire una 'segreta' e valida soltanto per la Serie A. La clausola in questione sarebbe di 100 milioni di euro e la Juve, come confermano fonti spagnole, è pronta a pagarla. Questo il tweet del giornalista Mediaset Paolo Bargiggia: ​"Adesso, sembra che la chiave di volta per la trattativa @juventusfc @Cristiano sia stata la clausola di soli 100 milioni valida per il campionato italiano, che a gennaio scorso Mendes avrebbe fatto inserire nel contratto del giocatore. Applausi se confermato".