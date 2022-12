"Spero nasca qualcosa di utile sennò ci schiantiamo pian pianino". Queste, secondo quanto riportato dall'ANSA, le parole pronunciate dall'ormai ex presidente della Juventus Andrea Agnelli il giorno successivo a un "incontro organizzato in via riservata" con gli esponenti di sei squadre della Serie A alla presenza dei vertici della stessa Lega e della Federcalcio.



L'episodio risale al 23 settembre 2021 ed è inserito nelle carte dell'inchiesta sui conti del club bianconero. A parlarne è la Procura di Torino nel passaggio relativo alla richiesta di custodia cautelare, avanzata a giugno, dedicata a presunti rapporti di "partnership" intrattenuti dalla Juventus con altre società italiane e straniere.