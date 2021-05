Dal sito ufficiale della Juventus:



“Quattro giornate di campionato e la finale di Coppa Italia (tra la penultima e l’ultima partita di Serie A). Sono questi gli ultimi cinque appuntamenti ufficiali per i bianconeri da qui al termine della stagione.



L’obiettivo, come in occasione del match contro i friulani, non è cambiato: focalizzarsi su una gara alla volta.



E il prossimo appuntamento vedrà la Juve impegnata nel match dell’Allianz Stadium contro il Milan, in programma domenica 9 maggio alle ore 20.45.



Anche oggi, come capitato nella giornata di ieri, la sessione di allenamento si è svolta al mattino, ma con un focus differente: esercitazioni tattiche, prima di chiudere con una partitella.



Domani, a due giorni dalla sfida contro i rossoneri, appuntamento nuovamente al mattino”.