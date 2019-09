L'ipotesi di vedere Gianluca Curci alla Juve Stabia al momento è tramontata sul nascere. Il portiere, cresciuto nella Roma, è svincolato da luglio scorso dopo la fine del contratto con gli svedesi dell'Hammarby, ma dopo i primi contatti con il club gialoblù sembra non essere quella la destinazione giusta per Curci.



L'ALTRA IDEA - Curci ma non solo, la Juve Stabia si è messa alla ricerca di un portiere dopo i cinque gol subiti da Branduani nell'ultima giornata contro l'Ascoli: un'altra idea è quella che porta a Stefano Sorrentino, altro svincolato di lusso dopo l'ultima stagione giocata con la maglia del Chievo. Ma è un'altra pista in salita.