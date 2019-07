Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, parla a stabiachannel.it in vista della nuova stagione, con le Vespe che si riaffacciano in Serie B: "È straordinario ripartire con l’entusiasmo dimostratoci dai tifosi, noi tutti dovremo lavorare sodo con la consapevolezza di dover affrontare un campionato molto duro. La stagione scorsa va dimenticata in fretta, ora dovremo disputare un torneo molto più complesso per l’elevato tasso tecnico dei nostri avversari. Se qualcuno si dice preoccupato dalla campagna acquisti è meglio che resti a casa, ognuno dei nostri calciatori darà sempre il massimo per questa gloriosa maglia. Lo scorso anno insegna che i pronostici fatti a bocce ferme lasciano il tempo che trovano... Obiettivo? La salvezza innanzitutto. illudersi sarebbe un errore...".