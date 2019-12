Juve Stabia-Cosenza 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 90' Forte rig. (J)



Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitello, Troest, Fazio, Ricci; Addae, Calò, Buche (61' Mallamo); Forte, Bifulco (78' Rossi), Canotto (63' Cisse). All. Caserta.



Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Anibal, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Boh, D'Orazio (74' Lazaar); Baez (83' Greco), Riviere, Machach (80' Pierini). All. Braglia.



Arbitro: Aureliano.



Ammoniti: 27' Sciaudone (C), 38' Legittimo (C), 70' Ricci (J), 73' Calo (J), 78' Corsi (C), 88' Anibal (C), 90'+2 Lazaar (C).