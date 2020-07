Juve Stabia-Cremonese 1-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 9' Ciofani (C) 85' Ciofani (C), 90'+6 Rossi (J)



Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Fazio (90'+1 Melara), Allievi, Troest, Ricci; Calò, Addae (73' Cisse), Mallamo; Canotto (82' Bifulco), Di Mariano (82' Rossi), Forte. All. Caserta.



Cremonese (4-5-1): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Claiton, Crescenzi; Zortea (89' Gaetano), Arini, Castagnetti (46' Gustafson), Valzania, Palombi (60' Mogos); Ciofani. All. Bisoli.



Arbitro: Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 24' Ciofani (C), 30' Castagnetti (C), 44' Claiton (C), 58' Zortea (C), 72' Addae (J)