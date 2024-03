Juve Stabia in Serie B: quando può arrivare la promozione matematica

Nel Girone C di Serie C c'è una squadra che sta letteralmente distruggendo il campionato: la Juve Stabia è a +9 punti sul Benevento secondo e corre spedita verso la Serie B. A cinque giornate dalla fine del campionato, la squadra ha allungato ancora grazie al successo contro il Sorrento e la contemporanea vittoria a sorpresa nel Monopoli in casa del Benevento nell'ultimo turno.



COSA SERVE PER LA PROMOZIONE - Alla Juve Stabia gli bastano sei punti su quindici a disposizione per festeggiare il ritorno in Serie B dopo quattro anni dall'ultima retrocessione; potrebbero servirne ancora meno, se una delle inseguitrici tra Benevento e Avellino dovesse fallire qualche match frenando come successo ai giallorossi nell'ultimo turno.



QUANDO PUO' ARRIVARE LA PROMOZIONE - La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 8 aprile, giorno in cui la Juve Stabia potrebbe ottenere la promozione diretta in Serie B: se i gialloblù dovessero vincere contro il Messina nella prossima partita di campionato in programma sabato 30 marzo, poi basterà un'altra vittoria nello scontro diretto contro il Benevento in programma l'8 in trasferta.



I NUMERI DELLA JUVE STABIA - La Juve Stabia ha la miglior difesa del campionato con appena 19 gol subiti, ha il secondo miglior attacco dietro quello dell'Avellino con 48 reti segnate, e ha vinto 20 delle 33 partite giocate; 10 pareggi e appena 3 sconfitte dall'inizio della Serie C, una stagione dominata in lungo e in largo che tra qualche settimana potrebbe decretare la matematica promozione della Juve Stabia in Serie B.