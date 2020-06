Juve Stabia-Livorno 2-3 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 21' Calo (J), 59' Agazzi (L), 60' Marras (L), 86' Cisse (J), 90'+5 Boben (L)



Juve Stabia (4-3-1-2): Provedel; Ricci, Allievi, Troest (78' Rossi), Fazio; Calvano (62' Canotto), Calo, Addae; Bifulco (65' Elia); Cisse, Forte. All. Caserta.



Livorno (3-5-2): Plizzari; Boben, Bogdan, Del Prato; Seck (55' Porcino), Agazzi, Luci, Awua, Ruggiero (46' Marsura); Marras (74' Murilo), Ferrari (55' Braken). All. A. Filippini.



Arbitro: Robilotta



Ammoniti: 5' Ricci (J) e Marras (L), 19' Forte (J), 21' Ruggiero (L), 28' Cisse (J), 42' Fazio (J), 73' Calo (J).



Espulsi: 75' Germoni (J) non dal campo, 84' Porcino (L), 89' Ricci (J)