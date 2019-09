Denis Tonucci, difensore della Juve Stabia, parla dell'inizio di stagione difficile delle Vespe: "Secondo me l’inizio di campionato della Juve Stabia è stato al di sotto delle aspettative. Questo è sicuro. Però posso dire che abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Dobbiamo restare umili, abbiamo uno spirito battagliero e sono sicuro che ci aiuterà a fare bene. Vogliamo dare lustro alla Juve Stabia in ogni campo. La B è una giungla, ci sono tante gare difficilissime con anche due derby per noi. I derby ti danno maggior carica e gli stimoli nascono da sé".