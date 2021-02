Sergiu Suciu è un nuovo giocatore della Juve Stabia, il comunicato ufficiale:



La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2022, del centrocampista Sergiu Suciu, classe ’90. Il calciatore, natio di Satu Mare (Romania), ritorna a Castellammare di Stabia dopo la precedente esperienza, ed è cresciuto calcisticamente nel Torino per poi vestire le maglie di Gubbio, Crotone, Lecce, Cremonese, Pordenone e Venezia. Sergiu Suciu ha scelto il 30 come numero di maglia.