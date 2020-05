CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM!

Le urla, chiare e nitide, il rimbombo del pallone ad ogni tocco, passaggio, lancio o tiro che sia, hanno rubato la scena a cori, applausi e fischi dei tifosi. Dovremo fare a meno di una parte essenziale di questo sport, sacra per certi versi, e anche i giocatori lo faranno. Un bene o un male per loro? Su un piano prettamente psicologico, dipende da calciatore a calciatore, da persona a persona. Talvolta osanna e trascina a miracoli sportivi, in altre occasioni affossa e condanna. Ecco cosa fa il tifo, da protagonista o da antagonista.