In campionato è ancora imbattuta, in Champions League è a un passo dagli ottavi e a gennaio si gioca la Supercoppa con il Milan. Eppure i trader Snai non escludono per la Juventus il “worst case scenario”, quello cioè di chiudere la stagione senza vincere nemmeno un titolo. Sul tabellone la possibilità è per la verità piuttosto remota: la “gufata” alla Mourinho, se realizzata, pagherebbe 15 volte la posta, la quota più alta tra tutte le grandi squadre d’Europa dopo quella del Paris Saint Germain (lontanissimo a 60,00). Nemmeno il Manchester City, che pure fa faville in Inghilterra, è offerto in alto come i bianconeri. La squadra di Guardiola a zero titoli, riferisce Agipronews, si gioca a 7,00, poco più in su del Barcellona, che invece è a 6,00. Va da sé che tutte le big concorrenti di Juve, City e Barça - soprattutto in campionato - corrono seriamente il rischio di non alzare nessun trofeo: a farne le spese è innanzitutto il Napoli, a 1,40, poi c’è il Liverpool a 1,50 e il Real Madrid a 1,80. Il difficile avvio di stagione penalizza anche il Bayern Monaco, mai come ora snobbato dai bookmaker: i bavaresi a zero valgono 3,50.