Occhio pure al Ferencvaros. Ovviamente parliamo di Champions League, dove la squadra ungherese affronterà la Juventus in doppio incontro nel gruppo G. 55 anni fa, riuscì a strappare la Coppa delle Fiere alla Juventus: decisivo l'1-0 a Torino. Con Juve e Barcellona non dovrebbe esserci storia, ma Tuttosport lancia l'allarme: "la formazione di Sergej Rebrov è un brutto anatroccolo da non sottovalutare. Che si trasformi in cigno è quasi impossibile, ma è in grado di riservare qualche beccata dolorosa a chi dovesse avvicinarla senza prestare attenzione. Lo hanno sperimentato Celtic Glasgow e Dinamo Zagabria, eliminate nei turni preliminari".