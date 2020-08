Periodo a dir poco travagliato per Arthur. Il neo acquisto della Juve, infatti, è stato protagonista in negativo in questi ultimi tempi. Prima il mancato rientro dal Brasile per giocare la Champions col Barcellona, poi l’incidente al volante della sua Ferrari, con valori dell’alcol superiori al consentito.





Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo As Arthur, per l’incidente in auto, è stato punito con il ritiro della patente per otto mesi, a causa della positività all’alcol test, e con una multa di 1.200 euro. Il brasiliano potrebbe poi frequentare un corso di recupero prima di tornare a guidare. Intanto, lunedì Arthur inizierà ufficialmente la sua avventura con la Juve.