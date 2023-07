Inizia la missione USA per la. Parte da Santa Clara, in California, la tournée estiva dei bianconeri e persubito un test importante, quello nella notte con ilcampione di Spagna (ore 4.30 italiane). Un avversario ma anche un interlocutore di mercato, perché tra gli obiettivi dic'èe l'incontro per il Soccer Champions Tour 2023 al Levi's Stadium offre l'occasione di un contatto diretto per approfondire il discorso.- Una pista finora non particolarmente calda, perché la Juve deve prima piazzare gli esuberi, ma anche per la volontà dell'ivoriano ex Milan di convincere Xavi a puntare su di lui in questa stagione (Kessie ha contratto con il Barça fino al) o, qualora la cessione si rendesse necessaria per le casse della società blaugrana, valutare altre destinazioni come la(meno convincente l'Arabia Saudita). E la cessione è effettivamente uno scenario al quale il Barça non chiude, a patto di riuscire a incassare, ma per i bianconeri servirebbe un compromesso sulla formula, cercando un'apertura sul prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo Giuntoli e Manna continuano a lavorare sulle cessioni per ricavare il budget necessario: la questioneè risolta (va in prestito alla Fiorentina, risparmio da 5-6 milioni), si punta a incassare 18 milioni perdal West Ham, anche persi cercano soluzioni da 25 milioni e c'è la variabile- Kessie il tema di mercato, ma per la Juve e allegri c'è anche la questione 'interna' conche calamitano l'attenzione. Giuntoli ha confermato che i due possono partire ma non a buon mercato, la Juve non vuole scendere sotto i 75 milioni per il centravanti serbo e sotto i 50 per l'esterno azzurro. E c'è curiosità per la partita con il Barcellona: i due potrebbero finire in panchina dal 1', sarebbe un ulteriore indizio dei piani bianconeri nei loro confronti.- domenica 23 luglio, ore 4.30: Ter Stegen; J. Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Casado, De Jong, Pedri; Dembele, Ansu Fati, Ferran Torres.: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Rovella, Locatelli, Kostic; Milik, Kean.