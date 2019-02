Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, è uno degli obiettivi di mercato della Juve per la prossima stagione. Come riporta Ilbianconero.com, Paratici ha già in mente una prima offerta per il club capitolino: pronti 40 milioni di euro per convincere Monchi a lasciar partire il suo gioiellino anche se i giallorossi stanno pensando di offrire a Zaniolo un rinnovo da 1,5 milioni di euro all'anno.