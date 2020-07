Nella sua corsa verso il nono scudetto consecutivo la Juventus scopre, a sorpresa, di avere qualche centinaia di migliaia di tifosi in più. Sono i sostenitori di Lecce e Genoa che questa sera si metteranno davanti al televisore nella speranza di vedere un successo della banda di Sarri sull'Udinese.



Se ciò accadesse, infatti, non soltanto la Juve avrebbe la certezza matematica di aver conquistato il suo 36° titolo nazionale ma indirettamente inguaierebbe i rivali di giornata nella lotta per non retrocedere. In questo momento la classifica vede l'Udinese appaiata al Genoa al quart'ultimo posto, con quattro punti di vantaggio sul Lecce ma con una gara in meno rispetto alle rivali, quella di questa sera alla Dacia Arena con i Campioni d'Italia, appunto. Un'eventuale sconfitta di Lasagna e soci al cospetto della Juve allargherebbe la lotta-salvezza, portandola da due a tre protagoniste.



Mercoledì prossimo, inoltre, nel penultimo turno di campionato la squadra friulana ospiterà il Lecce in quello che a tutti gli effetti potrebbe rivelarsi come uno scontro decisivo in ottica permanenza in Serie A. Ecco perchè in Liguria e nel Salento questa sera sventoleranno più bandiere bianconera del solito...