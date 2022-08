Uno degli osservatori più interessati dellache sta per partire saràIl ct dellaè già in vacanza in Italia e ci resterà per guardare iDi questi ha parlato a Tuttosport, da Vlahovic a Kostic, da Matic a Milinkovic-Savic, passando per Milenkovic, Jovic, Radonjic e tanti altri.- "Passerò spesso in Italia e a Torino soprattutto, forse mi conviene affittare una casa”, scherza. “È”.– “Sono molto contento per Filip. Qualche mese fa mi aveva detto che aspettava la Juventus e sono felice che abbia esaudito il suo desiderio.È un ragazzo serio, molto professionale e sempre concentrato. Uno da Juve,Copre tutta la fascia sinistra, avanti e indietro. Ma non ha solo corsa, è anche molto preciso e tecnico.E sono quasi tutti invitanti. Sul ruolo deciderà Allegri, che considero un bravissimo allenatore.”.- “Qualsiasi attaccante del mondo, non solo Dusan, vorrebbe avere vicino due assistman come Kostic e Di Maria. Come tutti i bomber, anche lui ha bisogno di traversoni in area per esaltarsi.. I gol li ha sempre realizzati e continuerà a farli.».– “Lui alla Juve? Mai dire mai, nel mercato.e sarebbe un valore aggiunto per qualsiasi squadra».- “Un gran colpo:. Ora la Roma lotterà per le prime posizioni”.– “Deve trovare continuità, ha grande voglia come, faranno bene a Firenze”– “Lui è velocissimo, in ripartenza è micidiale. Spero che giochi e faccia la differenza”.