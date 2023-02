700 milioni nel giro di tre anni, tra il 2019 e il 2021: tanto è stato immesso nelle casse della Juventus grazie agli ultimi due aumenti di capitale. Adesso, invece, i rubinetti sono chiusi fino al 2025, come da piano triennale. Questo frena logicamente i piani della Vecchia Signora sui rinnovi di contratto, o per lo meno su quelli che non erano già stati impostati prima che venisse scoperchiato il vaso di Pandora.



TUTTO FERMO - Il complicatissimo rinnovo di Rabiot, per il quale ci sono stati dei contatti alla fine del 2022, deve gioco forza essere messo in stand-by in attesa di capire quali saranno le condizioni e i margini di manovra della Juve tra un paio di mesi abbondanti. Stesso dicasi per Di Maria, possibilista su una permanenza a Torino prima di chiudere la carriera nella sua Rosario. I due hanno un ingaggio pesantissimo e senza nuove immissioni Madama non è sicura di poter garantire le stesse risorse.



AVANTI TUTTA - Invece, Danilo e Locatelli sono giù sostanzialmente d'accordo con la società e i loro prolungamenti sono solo questione di tempo. Entrambi fino al 2026, con ruoli da leader presenti e futuri del nuovo corso.