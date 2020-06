Una delle priorità della Juventus è rinforzare la mediana, combinando entrate ed uscite. per quanto riguarda il mercato in entrata, Thomas Partey è stato accostato ai bianconeri, ma ora sarebbe al centro di un allettante scambio di mercato. Come riporta ESPN, l’Arsenal ha da tempo messo nel mirino il centrocampista dell'Atletico Madrid e per abbassare il prezzo del cartellino (60 milioni di sterline), vorrebbe inserire nell’affare Lacazette, attaccante dei Gunners che tanto piace al tecnico dei Colchoneros Diego Simeone.