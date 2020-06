Secondo quanto riferito da France Football la Juve potrebbe avere una rivale in meno nella corsa a Houssem Aouar, centrocampista del Lione che il club bianconero segue da diverso tempo. Infatti, secondo il quotidiano francese, il PSG non sarebbe più interessato al talentuoso centrocampista. La Juve continua a pensare a Aouar come alternativa qualora non andasse in porto lo scambio con il Barcellona tra Pjanic e Arthur, al momento fermo per il no persistente del brasiliano.