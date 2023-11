Il futuro economico dellapasserà, inevitabilmente, da una politica di contenimento dei costi operativi e una revisione strutturale del modello di impresa che possa essere sempre più sostenibile e sempre meno legato agli aumenti di capitale dei propri soci. E in vista dell'assemblea straordinaria convocata per il 23 novembre 2023, i documenti pubblicati dalla società certificano le nuove scelte strategiche che- Una frase di circostanza, che si ripropone ormai da qualche anno, ma che sottolinea il trend imposto dalla proprietà ai propri dirigenti anche in sede di calciomercato: "Per mantenere nel tempo l’equilibrio economico-finanziario(1) la capacità della Prima Squadra di competere ad alto livello, sia in Italia che a livello internazionale, (2), e (3) lo sviluppo organico dei ricavi, nonché un attento controllo dei costi operativi. L’obiettivo fondamentale del Piano è attuare un modello di sviluppo sostenibile che consenta di mantenere standard elevati di risultati sportivi, senza pregiudicare l’equilibrio economicofinanziario della Società".che la Juventus è chiamata aRealizzare plusvalenze pulite e incassi diventa quindi opportunità e necessità e non c'è nessuno degli attuali giocatori che si può ritenere intoccabile. Né, per cui si sta trattando il rinnovo anche per spalmare proprio i costi fissi annuali, né Federico(stesso discorso) e nemmeno ad esempio perpagato tanto dal Torino e con tantissimi estimatori soprattutto all'estero.